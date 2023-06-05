Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Упрощенные процедуры регистрации и ввоза лекарств в Россию продлили до конца 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На станции метро "Электрозаводская" завершили проходку подземной пересадки. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вкусно – и точка" планирует открыть еще 50 ресторанов в России до конца 2023 года. Об этом заявил владелец сети Александр Говор.