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Экономика

Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Новости часа: упрощенные процедуры ввоза лекарств в РФ продлили до конца 2024 года

Правительство продлило упрощенный порядок для регистрации и ввоза лекарств

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Путин выразил соболезнования премьеру Индии Моди из-за крушения поездов в Одише

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутриполитической безопасности

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин заявил, что недоброжелатели продолжили попытки "раскачивания" ситуации внутри РФ

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

В Кремле заявили, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Упрощенные процедуры регистрации и ввоза лекарств в Россию продлили до конца 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На станции метро "Электрозаводская" завершили проходку подземной пересадки. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Вкусно – и точка" планирует открыть еще 50 ресторанов в России до конца 2023 года. Об этом заявил владелец сети Александр Говор.

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