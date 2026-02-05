05 февраля, 08:45Общество
В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"
В российских вузах может появиться новая обязательная дисциплина "Русский язык как государственный". Соответствующее поручение по ее разработке дал Владимир Путин. Предложения необходимо подготовить до 1 сентября 2026 года.
Минобрнауки России совместно с университетами должно создать базовый учебно-методический комплекс для этого курса. Кроме того, кабинету министров поручено разработать рекомендации по созданию факультетов русского языка и литературы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.