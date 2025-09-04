Эксперты рассказали про "лимузинную дипломатию" Владимира Путина. Они уверены, что главные вопросы с лидерами других государств решались в салоне автомобиля.

После парада в Пекине российский президент и лидер КНДР Ким Чен Ын поехали вместе на машине к месту их встречи в резиденции.

Также перед официальной встречей на полях саммита ШОС Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поменяли протокол. В салоне отечественного автомобиля Aurus политики общались тет-а-тет около 1 часа. Путь до места проведения переговоров занял 15 минут. Потом лидеры еще долго не выходили из машины.

