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04 июля, 19:30

Происшествия

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

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Нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова является серьезным происшествием, которое требует принятия энергичных мер. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Владимиру Путину уже доложено о случившемся.

Милашина и Немов приехали в Чечню на оглашение приговора жене экс-судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой. Однако по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали вооруженные люди. Обоих сильно избили, забрали и сломали технику.

К делу уже подключена уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она обратилась в Следственный комитет и прокуратуру республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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