Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

График движения поездов "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится в выходные, 8–9 июля, из-за работ на Савеловском направлении МЖД. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в эти дни поезда до воздушной гавани будут отправляться с Белорусского вокзала. На каждый день запланировано всего по восемь рейсов в обе стороны, остальные поезда выведут из расписания.

В период ограничений пассажирам предлагают пользоваться экспресс-автобусами, которые отходят от станции метро "Ховрино" каждые 15 минут. Продолжительность такой поездки составляет в среднем 20 минут.

Ранее сообщалось, что поезда Казанского направления МЖД будут ходить по измененному расписанию до 15 июля. В частности, интервалы увеличат до 30–40 минут вне пиковых часов. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-3.

