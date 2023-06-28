Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной изменится в июле, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что в выходные, 1–2, 8–9, 9–10 июля, с 17:30 до 04:00 часть поездов будет отменена. Кроме того, увеличат интервалы движения до 40 минут. Также электропоезда не будут останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино в обоих направлениях. Время отправления первых и последних поездов изменится.

Помимо этого, в будни, 5–6, 6–7 июля, с 18:30 до 05:00 на участке от станции Железнодорожная до Реутова интервалы движения поездов частично увеличат до 20 минут.

"В период окон будут закрыты главные пути на Железнодорожной. В это время будут проводить реконструкцию станции – это необходимо для запуска D4, который пройдет здесь уже этой осенью", – отметили в ведомстве.

В столичном Дептрансе подчеркнули, что с 30 июня и до запуска D4 в сентябре часть поездов будут следовать до станции Серп и Молот. Это нужно для проведения реконструкции Курского вокзала. Совместно с РДЖ будет возведена новая платформа, на которую в сентябре будут прибывать поезда нового диаметра.

В ведомстве порекомендовали пассажирам сверять расписание пригородных поездов в приложении и на сайте перевозчика, а также планировать поездки заранее.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 в предстоящие выходные из-за подготовки к запуску МЦД-4.

Уточняется, что в указанные промежуток времени интервалы движения на участке между Савеловским и Белорусским вокзалом будут увеличены до 30–40 минут. Помимо этого, некоторые поезда будут проходить без остановок станции Тестовская, Беговая и Белорусская.

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