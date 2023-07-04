Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский аэропорт Внуково возобновил работу после ранее введенных временных ограничений. Об этом сообщает Росавиация в своем телеграм-канале.

"4 июля с 08:00 по московскому времени аэропорт Внуково возобновил работу", – указано в сообщении.

Ограничения на осуществление полетов в районе аэропорта были введены после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые произошли в Москве и Московской области.

Ранее сообщалось, что пять самолетов, которые должны были осуществить посадку во Внуково, перенаправили в другие аэропорты Москвы. Отмечалось, что рейсы из Шарм-эль-Шейха и Дубая были перенаправлены в Домодедово, самолеты из Махачкалы, Новосибирска и Челябинска должны были приземлиться в Шереметьево.

Временные ограничения действовали на территории воздушной гавани с 05:10 по московскому времени.

Беспилотники атаковали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) утром 4 июля. Жители Московского услышали громкие взрывы, позже увидели черный дым.

Это произошло из-за обезвреживания БПЛА, которые летели в сторону столицы. Над ТиНАО были сбиты два объекта, еще один был ликвидирован в небе над Калужской областью.

В Минобороны РФ позже добавили, что всего российские системы ПВО устранили 4 беспилотника в ТиНАО и один – в Подмосковье. Как уточнили в ведомстве, в результате нейтрализации дронов никто не пострадал, разрушений не допущено.



Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО