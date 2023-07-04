Песков заявил о ликвидации всех БПЛА, атаковавших столичный регион утром 4 июля

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Все вражеские беспилотники, пытавшиеся атаковать столичный регион утром во вторник, 4 июля, были ликвидированы соответствующими системами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы <...> не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты. <...> Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", – сказал представитель Кремля.

Утром 4 июля российские системы ПВО сбили четыре беспилотника в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области. По словам Сергея Собянина, в результате предпринятой атаки никто не пострадал.

Из-за случившегося была временно приостановлена работа аэропорта Внуково. Воздушная гавань не осуществляла прием и выпуск самолетов с 05:10. С 08:00 аэропорт возобновил работу.

Комментируя случившееся, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытку атаки дронов актом терроризма. По ее словам, целью украинских БПЛА была гражданская инфраструктура.



Собянин рассказал об атаке дронов в ТиНАО и Московской области