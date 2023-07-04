В Совфеде назвали терактом попытку атаки украинских дронов в ТиНАО и Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Член Совета Федерации Сергей Цеков считает, что атака украинских беспилотников в Москве и Подмосковье 4 июля является не чем иным, как терактом. Об этом сообщает газета "Известия".

"Это стопроцентный акт терроризма, потому что атакуются гражданские объекты. Если бы объекты были военные, то еще можно было бы порассуждать", – сказал сенатор.

По его мнению, сегодняшняя Украина является государством-террористом, что подтверждают многочисленные обстрелы со стороны ВСУ в Крыму, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Утром 4 июля российские системы ПВО сбили четыре беспилотника в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области. По словам Сергея Собянина, в результате предпринятой атаки никто не пострадал.

Из-за случившегося была временно приостановлена работа аэропорта Внуково. Воздушная гавань не осуществляла прием и выпуск самолетов с 05:10. С 08:00 аэропорт возобновил работу.



Собянин рассказал об атаке дронов в ТиНАО и Московской области