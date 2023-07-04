Очевидец рассказала о попытке атаки беспилотников в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жительница Московского в ТиНАО рассказала, что взрыв дронов она услышала рано утром, в окно женщина ничего не увидела, но очень перепугалась. Подробностями она поделилась в беседе с телеканалом Москва 24.

"Я проснулась в пять часов утра от грома, от взрыва. <...> Я посмотрела в окно – вроде у нас ничего. Я на Радужной улице (живу. – Прим. ред.), что в Новомосковском. Очень перепугалась, конечно. Через полтора часа увидела информацию, что у нас взорвали дроны", – сказала местная жительница.

Она также отметила, что сразу после взрыва вдалеке у машин сработали сигнализации.

Утром 4 июля российские системы ПВО сбили четыре беспилотника в ТиНАО, а также подавили еще один БПЛА в Московской области. По словам Сергея Собянина, в результате предпринятой атаки никто не пострадал.

Из-за случившегося была временно приостановлена работа аэропорта Внуково. Воздушная гавань не осуществляла прием и выпуск самолетов с 05:10.



Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО и Подмосковье