Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ 4 февраля

Кремль не планирует выпускать какие-либо официальные сообщения по итогам встречи в Абу-Даби 4 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новый раунд переговоров с участием России, США и Украины начался в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Встречи проходят в различных форматах в закрытом режиме без аккредитованных журналистов.

