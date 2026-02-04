Форма поиска по сайту

04 февраля, 15:15

Политика

Товарооборот России и Китая третий год подряд превышает 200 млрд долларов

Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонних отношений по видеосвязи

Путин поручил ускорить темпы роста отечественной экономики

Правительство России с 1 февраля проиндексирует более 40 социальных выплат

Путин возложил букет роз к братской могиле на Пискаревском кладбище

Путин возложил цветы к "Рубежному камню" на Невском пятачке

Дмитрий Песков не подтвердил начало встречи в Абу-Даби

Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби могут продлиться до 24 января

Песков сообщил, что в состав российской делегации в Абу-Даби войдут только военные

Товарооборот между Россией и Китаем третий год подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом стало известно во время видеоконференции Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России отметил, что в условиях турбулентности в мире партнерство двух стран остается важным стабилизирующим фактором. Россия сохраняет лидирующие позиции по поставкам энергоресурсов в Китай, а объем взаимной торговли сельхозпродукцией вырос более чем на 20%. Отдельное внимание главы государств уделили гуманитарному сотрудничеству. В рамках этой работы в Москве с 16 февраля по 1 марта пройдет масштабный фестиваль "Китайский Новый год".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

