Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы двусторонних отношений по видеосвязи

Москва и Пекин готовы к тесному сотрудничеству на международной арене. Вопросы двусторонних отношений обсудили лидеры государств.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи в преддверии китайского Нового года. Товарооборот двух стран 3 года подряд преодолевает отметку 200 миллиардов долларов. Кроме того, Россия остается в лидерах по поставкам в Китай энергоресурсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.