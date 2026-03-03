Форма поиска по сайту

03 марта, 22:45

Политика

Путин созвонился с Орбаном для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке

Путин обсудил с премьер-министром Венгрии конфликт на Ближнем Востоке

Путин и король Бахрейна обсудили военную эскалацию вокруг Ирана

Путин заявил о срыве урегулирования ядерной программы Ирана из-за агрессии

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону обострение конфликта на Ближнем Востоке

Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обострение конфликта на Ближнем Востоке, а также его последствия для мирового энергорынка.

Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон готов к тому, что конфликт с Ираном затянется. По данным американских СМИ, военная операция США будет проходить в несколько этапов – от ударов по периферийным районам страны к атакам по более защищенным объектам в глубине ее территории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Дарья КрамароваДиана Жукова

