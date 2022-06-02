Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог

Владимир Путин поручил быстрее вводить новые участки дорог, особенно в регионах РФ.

Центробанк РФ повысил на 3 июня курс доллара до 61,58 рубля, курс евро – до 64,91 рубля.

Прокатом велосипедов в Москве с начала года воспользовались более полумиллиона раз, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.