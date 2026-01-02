Форма поиска по сайту

02 января, 09:15

Происшествия

Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

В России ужесточили наказание за нарушение требований к перевозке детей

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы. Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и заявил, что Москва готова оказать региону всю необходимую помощь.

Ночью 1 января беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу, где мирные жители встречали Новый год. В результате погибли 27 человек, в том числе двое детей. На данный момент опознаны только семь погибших. Более 50 человек получили ранения, десять из них, включая пятерых детей и беременную женщину, эвакуировали в Крым.

Полина Брабец

