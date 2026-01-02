Губернатор Херсонской области доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы. Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и заявил, что Москва готова оказать региону всю необходимую помощь.

Ночью 1 января беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу, где мирные жители встречали Новый год. В результате погибли 27 человек, в том числе двое детей. На данный момент опознаны только семь погибших. Более 50 человек получили ранения, десять из них, включая пятерых детей и беременную женщину, эвакуировали в Крым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.