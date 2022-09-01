Владимир Путин поздравил учеников и педагогов с Днем знаний. Президент провел в Калининграде открытый урок 1 сентября. Участниками "Разговора о важном" стали победители олимпиад и конкурсов.

Президент РФ отметил, что в 2022 году в первый раз в школу пойдут почти два миллиона детей. Говорили и о том, как начнется учебный год в ДНР и ЛНР. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.