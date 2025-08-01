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01 августа, 15:15

Политика

Путин заявил, что России нужен длительный и прочный мир на Украине

Путин заявил, что России нужен длительный и прочный мир на Украине

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России нужен длительный и прочный мир на Украине. Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать. Об этом заявил Владимир Путин по итогам неформальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме.

Президент отметил, что результаты проведенных переговоров, а также обмена пленными оценивает положительно. Однако рабочие группы по урегулированию пока не заработали. Также Путин рассказал о том, как обстоят дела на линии соприкосновения и о новом вооружении российских войск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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