Путин заявил, что санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики

Санкции против РФ не отражают реалии мировой политики и экономики, заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

Более 10 автомобильных путепроводов построят в ближайшие годы в Москве, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В Москву возвращается жара. В четверг, 4 августа, температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла.

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