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Представители оппозиционных партий Соединенного Королевство скептично отнеслись к новости о возможном назначении принявшего решение покинуть пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на должность генерального секретаря НАТО.

"Этого не случится", – написал в Twitter официальный представитель Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарт Макдональд.

В свою очередь, замруководителя Лейбористской партии Анджела Рэйнер напомнила об истории с тайной встречей Джонсона с российским бизнесменом Александром Лебедевым.

"Человек, который тайно встречался с бывшим агентом КГБ после критически важного саммита НАТО и не может вспомнить, что он обсуждал или с кем он встречался? Я думаю, нет", – отметила она.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность генерального секретаря НАТО. Из-за ситуации на Украине Джонсон оказался в "активе" антироссийской политической и экономической кампании Запада.

Как отметил экс-министр по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвид Джонс, именно Джонсон повлиял на решение Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Альянс.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

Ранее сообщалось, что за пост премьера Великобритании будут бороться восемь претендентов, которым удалось получить голоса не менее 20 членов фракции консерваторов.

Среди них – экс-глава Минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, председатель комитета палаты общин Том Тугендхат, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман, экс-замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

