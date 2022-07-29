Прокуратура начала проверку ресторанов Моргенштерна из-за нарушений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура начала проверку ресторанов в центре Москвы из-за нарушений правил пожарной безопасности, оборота алкоголя и санитарных требований, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным РИА Новости, речь идет о заведениях Алишера Моргенштерна (внесен в реестр иноагентов).

Отмечается, что в ресторанах нет второго эвакуационного выхода и заклеены датчики пожарной сигнализации. Эти нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения.

По всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

6 мая Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов рэпера Моргенштерна. Из материалов ведомства следует, что музыкант получал финансирование от израильской компании Yoola Labs Ltd, в том числе за посты в телеграм-канале "Не Моргенштерн". Кроме того, часть средств поступала ему и с Украины. Также отмечалось, что рэпер занимался политической деятельностью.

