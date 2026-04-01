Владимир Путин провел встречу с новыми членами ЦИК России

Владимир Путин провел встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Глава государства заявил, что в этом году перед ними стоят крайне ответственные задачи, включая выборы в Государственную думу девятого созыва.

Путин также подчеркнул недопустимость внешнего вмешательства в избирательный процесс и необходимость пресечения любых попыток использовать выборы для дестабилизации общества.

