01 марта, 21:15

Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

Оперу "Турандот" начали активно обсуждать после того, как о ней высказался Путин

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

Путин заявил, что Москва добилась хорошего уровня цифровизации

Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

Путин заявил, что теракт у Савеловского вокзала мог быть результатом вербовки

Песков назвал нарушением международного права планы передать Киеву ядерное оружие

Песков заявил, что передача Киеву ядерной бомбы является нарушением международного права

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Али Хаменеи и назвал его выдающимся государственным деятелем.

У посольства Ирана в РФ на Покровском бульваре москвичи несут цветы и мягкие игрушки. Среди жертв атаки на Иран много детей, один из авиаударов пришелся по школе.

Пезешкиан заявил, что гибель Хаменеи не останется без ответа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

