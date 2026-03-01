Путин выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера Али Хаменеи и назвал его выдающимся государственным деятелем.

У посольства Ирана в РФ на Покровском бульваре москвичи несут цветы и мягкие игрушки. Среди жертв атаки на Иран много детей, один из авиаударов пришелся по школе.

Пезешкиан заявил, что гибель Хаменеи не останется без ответа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.