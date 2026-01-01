Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 января, 22:15

Политика

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

В России ужесточили наказание за нарушение требований к перевозке детей

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что Москва готова оказать Херсонской области всю необходимую помощь. Мэр также выразил соболезнования всем близким погибших, а раненым, среди которых есть дети, пожелал скорейшего выздоровления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикапроисшествиявидеоЕкатерина Ефимцева

Как вернуть праздничное настроение после встречи Нового года?

Эксперты советуют выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году

Отвлечься от грустных мыслей поможет планирование каникул

Читать
закрыть

Какие проблемы со зрением могут возникнуть в зимнее время?

Сухость, жжение, покраснение, слезотечение и утомляемость глаз к вечеру чаще возникают зимой

Зимой чаще приходится испытывать зрительное перенапряжение из-за короткого светового дня

Читать
закрыть

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика