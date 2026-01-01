01 января, 22:15Политика
Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил Владимиру Путину о теракте в селе Хорлы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что Москва готова оказать Херсонской области всю необходимую помощь. Мэр также выразил соболезнования всем близким погибших, а раненым, среди которых есть дети, пожелал скорейшего выздоровления.
