Президент России поздравил граждан с наступающим Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своем обращении он подчеркнул, что будущее во многом зависит от общих усилий, взаимной поддержки и уверенности в своих силах.

Глава государства отметил, что личные надежды и планы каждого неотделимы от судьбы родины, а труд и достижения граждан пишут новые главы ее тысячелетней истории. Прочность национального единства, по его словам, определяет суверенитет, безопасность и будущее развитие страны.

