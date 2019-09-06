Накануне выборов совершено нападение на Памфилову

На главу ЦИК Эллу Памфилову ночью было совершено нападение в ее доме. Мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером. Несмотря на это, 6 сентября она участвует в международной конференции.

Памфилова открыла встречу и участвовала в дискуссии. Журналисты попытались выяснить у главы ЦИК, что произошло ночью.

В МВД рассказали, что все произошло около 01:30 ночи. Неизвестный проник на веранду ее дома. Глава ЦИК спустилась вниз впустить кошку на ночь. И столкнулась с преступником. Панфилова дала ему отпор. Прибывшие полицейские выяснили, как он пробрался в дом.

Основной версией сейчас считают ограбление. Полиция ищет нападавшего. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.