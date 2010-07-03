Водителей BlaBlaCar хотят обложить налогом

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Министерство финансов выступило с предложением взимать подоходный налог (13%) с водителей сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), сообщает газета "Известия".

Как отмечается, перечень всех необлагаемых НДФЛ доходов прописан в законе и среди них нет платы за перевозку пассажиров в собственном транспорте. Следовательно, налог в теории может взиматься. При этом Минтранс не считает оплату бензина прибылью физических лиц, и тогда эти средства не должны облагаться налогом.

Предполагается, что прибыль водителей планируют отслеживать через приложение. Если оплата будет проводиться через BlaBlaCar, тогда водителю не нужно будет переживать об уплате НДФЛ.

Ранее сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров предлагает создать правовой механизм для блокировки сайта поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками.

Председатель ООП Илья Зотов опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ни один из информационных ресурсов, которые сейчас предлагают перевозку пассажиров, блокировать не предлагалось. По словам Зотова, в отношении выполняющих законодательство сервисов блокировка в принципе не допустима.

