В ООП не требуют блокировки BlaBlaCar и "Яндекс.Автобусов"

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что ООП не предлагало блокировать сервисы BlaBlaCar и "Яндекс.Автобусы". Его слова приводит Агентство "Москва".

"Мы на данный момент не предлагаем полную блокировку ни одного из информационных ресурсов, которые сейчас предлагают перевозку пассажиров", – подчеркнул Зотов, добавив, что перевозка до восьми пассажиров должна быть лишена дополнительных барьеров и контрольных мер.

При этом в посте на своей странице в Facebook председатель ООП отметил, что в отношении выполняющих законодательство ресурсов блокировка не допустима.

Вместе с тем руководитель сервиса "Яндекс.Путешествия" Дмитрий Яковлев заявил, что у его компании нет возможности проверять легальность перевозчиков.

"Яндекс.Автобусы" работает с полным соответствием законодательству. Как только к нам поступает жалоба – мы сразу блокируем у себя в системе перевозчиков, которые работают с возможным нарушением закона", – отметил Яковлев.

Он добавил, что проблема носит комплексный характер и его сервис поддержит меры, направленные на создание цивилизованного рынка автоперевозок. Контролировать же, по словам Яковлева, надо самих перевозчиков, а не агрегаторов.

Ранее газета "Известия" написала, что ООП предложило создать правовой механизм для блокировки сайта поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярных ресурсов по бронированию автобусных билетов, которые сотрудничают с нелегальными перевозчиками. Отмечалось, что всего под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов – помимо BlaBlaCar, это "Яндекс.Автобусы", страницы на "Туту.ру", OneTwoTrip и другие.