Перевозившего клиентов BlaBlaCar машиниста отстранили от работы

Фото: телеграм-канал Baza

Машиниста поезда Санкт-Петербург – Москва, который перевозил в кабине клиентов BlaBlaCar, отстранили от работы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Отмечается, что служебная проверка подтвердила, что члены локомотивной бригады перевозили в кабине посторонних.

"Машинисту и помощнику машиниста, нарушившим служебные инструкции, вынесено дисциплинарное взыскание. Машинист в настоящее время отстранен от работы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что будет рассмотрен вопрос о продолжении его работы в ОАО "РЖД". Также организована работа по профилактике подобных случаев.

Прежде в пресс-службе BlaBlaCar подтвердили факт нарушения при использовании сервиса при поездке клиента в кабине машиниста поезда, который следовал из Санкт-Петербурга в Москву.

Ранее стали появляться сообщения об этом инциденте в телеграм-каналах. Говорилось о том, что мужчина якобы заказал автомобиль в Санкт-Петербурге через BlaBlaCar. Ему предложили приехать на Московский вокзал, там мужчину встретил машинист и предложил доехать до Москвы на поезде. Мужчина согласился и поехал в российскую столицу прямо в кабине машиниста.

