BlaBlaCar подтвердил информацию о поездке клиента в кабине машиниста

Фото: телеграм-канал Baza

BlaBlaCar подтвердил факт нарушения при поездке пользователя сервиса в кабине машиниста поезда Санкт-Петербург – Москва. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе компании.

"Аккаунт пользователя заблокирован", – сообщили агентству в пресс-службе.

Ранее стали появляться сообщения об этом инциденте в телеграм-каналах. Говорилось, что мужчина якобы заказал автомобиль в Санкт-Петербурге через BlaBlaCar. Ему предложили приехать на Московский вокзал, там мужчину встретил машинист и предложил доехать до Москвы на поезде. Мужчина согласился и поехал в российскую столицу прямо в кабине машиниста.

РЖД пообещали проверить эту информацию. В пресс-службе компании отметили, что для начала намерены установить, не является ли информация фейком. Специалисты посмотрят записи с камер видеонаблюдения и проанализируют средства фиксации работы локомотивных бригад.

