РЖД проверит информацию о поездке мужчины до Москвы в кабине машиниста

РЖД проверит информацию о том, что клиент сервиса BlaBlaCar доехал из Санкт-Петербурга до Москвы в кабине машиниста одного из поездов. Об этом пишет Агентство "Москва".
В пресс-службе компании отметили, что для начала намерены установить, не является ли информация фейком. Для этого будут задействованы записи с камер видеонаблюдения, также специалисты проанализируют средства фиксации работы локомотивных бригад. В РЖД добавили, что причастные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, если факт нарушения подтвердится.
Сообщения об инциденте появились в телеграм-каналах. Говорилось, что мужчина якобы заказал автомобиль в Санкт-Петербурге с помощью сервиса BlaBlaCar. Ему предложили приехать на Московский вокзал, там мужчину встретил машинист, представившийся Романом, и предложил добраться до Москвы на поезде. Мужчина согласился и отправился в столицу в кабине машиниста.
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