BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
"Мы действительно в ближайшее время запустим ID-check в России", – цитирует представителя компании ТАСС. Когда именно начнет действовать новая система идентификации, в BlaBlaCar пока не уточнили. Предполагается, что ID-check станет дополнительным уровнем безопасности.
Сейчас пользователям достаточно указать при регистрации номер телефона и адрес электронной почты. Безопасность контролируется, главным образом, при помощи системы отзывов и рейтингов на портале. BlaBlaCar также имеет возможность собирать дополнительные данные о клиентах, в частности, их IP-адреса. "Собираемой нами информации достаточно, чтобы правоохранительные органы могли в кратчайшее время установить фактическое имя любого зарегистрированного пользователя, вне зависимости от того, свое или чужое имя он указал при регистрации", – подчеркнул представитель компании.
О необходимости внести поправки, регулирующие работу BlaBlaCar, ранее говорили в Госдуме. Депутаты обратили внимание на деятельность сервиса при обсуждении законопроекта об агрегаторах такси.
Вопрос об ужесточении правил идентификации пользователей BlaBlaCar поставили после инцидента с исчезновением 29-летней москвички Ирины Ахматовой. Вечером 23 декабря она направилась на личном автомобиле Audi из Москвы в Тулу. На юге столицы через сервис BlaBlaCar к ней подсел мужчина. Когда стало ясно, что женщина пропала, было заведено уголовное дело об убийстве. Вскоре удалось задержать ранее судимого попутчика Ахматовой. Он признался в убийстве и рассказал, что спрятал тело в лесополосе под Москвой. Суд арестовал мужчину до 27 февраля.
BlaBlaCar собирается регистрировать клиентов по паспортам
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