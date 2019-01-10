Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:47

Главная / Новости /

В Госдуме могут установить требования к BlaBlaCar

Сервис поиска попутчиков предлагают узаконить

власть транспорт

08:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/olenka-2008

В законопроект о деятельности агрегаторов такси ко второму чтению в Госдуме могут внести поправки, регулирующие работу сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его словам, BlaBlaСar в независимости от того, что у него есть некая специфика по сравнению с другими агрегаторами, все равно является перевозчиком, поскольку пассажира соединяют с тем, кто оказывает эту услугу. Закон о такси, продолжил депутат, предъявляет к агрегаторам высокие требования.

К примеру, передача заказов водителю, не имеющему разрешения, будет наказываться штрафом. Старовойтов считает, что такие же требования можно предъявлять к сервису BlaBlaСar.

"Я, может быть, не сторонник того, чтобы полностью привести деятельность BlaBlaСar к деятельности такси, но по крайней мере что-то приближенное здесь быть должно, в первую очередь с точки зрения ответственности", – цитирует его Агентство "Москва".

Он напомнил, что законопроект об агрегаторах такси планируется принять до конца 2019 года.

Вечером 27 декабря следователи получили сообщение об исчезновении 29-летней директора двух московских ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Как выяснилось позже, вечером 23 декабря женщина ушла с работы и поехала из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar на юге столицы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Подмосковья.

Было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре Чикирева задержали. Он признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе под Москвой. Суд арестовал мужчину до 27 февраля.

Сервис BlaBlaCar может ужесточить контроль за своими клиентами

власть транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика