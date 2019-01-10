В Госдуме могут установить требования к BlaBlaCar

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В законопроект о деятельности агрегаторов такси ко второму чтению в Госдуме могут внести поправки, регулирующие работу сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его словам, BlaBlaСar в независимости от того, что у него есть некая специфика по сравнению с другими агрегаторами, все равно является перевозчиком, поскольку пассажира соединяют с тем, кто оказывает эту услугу. Закон о такси, продолжил депутат, предъявляет к агрегаторам высокие требования.

К примеру, передача заказов водителю, не имеющему разрешения, будет наказываться штрафом. Старовойтов считает, что такие же требования можно предъявлять к сервису BlaBlaСar.

"Я, может быть, не сторонник того, чтобы полностью привести деятельность BlaBlaСar к деятельности такси, но по крайней мере что-то приближенное здесь быть должно, в первую очередь с точки зрения ответственности", – цитирует его Агентство "Москва".

Он напомнил, что законопроект об агрегаторах такси планируется принять до конца 2019 года.

Вечером 27 декабря следователи получили сообщение об исчезновении 29-летней директора двух московских ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Как выяснилось позже, вечером 23 декабря женщина ушла с работы и поехала из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar на юге столицы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Подмосковья.

Было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре Чикирева задержали. Он признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе под Москвой. Суд арестовал мужчину до 27 февраля.