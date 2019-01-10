В Госдуме могут установить требования к BlaBlaCar

В законопроект о деятельности агрегаторов такси ко второму чтению в Госдуме могут внести поправки, регулирующие работу сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
По его словам, BlaBlaСar в независимости от того, что у него есть некая специфика по сравнению с другими агрегаторами, все равно является перевозчиком, поскольку пассажира соединяют с тем, кто оказывает эту услугу. Закон о такси, продолжил депутат, предъявляет к агрегаторам высокие требования.
К примеру, передача заказов водителю, не имеющему разрешения, будет наказываться штрафом. Старовойтов считает, что такие же требования можно предъявлять к сервису BlaBlaСar.
"Я, может быть, не сторонник того, чтобы полностью привести деятельность BlaBlaСar к деятельности такси, но по крайней мере что-то приближенное здесь быть должно, в первую очередь с точки зрения ответственности", – цитирует его Агентство "Москва".
Он напомнил, что законопроект об агрегаторах такси планируется принять до конца 2019 года.
Вечером 27 декабря следователи получили сообщение об исчезновении 29-летней директора двух московских ресторанов быстрого питания Ирины Ахматовой. Как выяснилось позже, вечером 23 декабря женщина ушла с работы и поехала из центра Москвы на личном автомобиле Audi в Тулу. Через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar на юге столицы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Подмосковья.
Было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре Чикирева задержали. Он признался в убийстве попутчицы, рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе под Москвой. Суд арестовал мужчину до 27 февраля.
Сервис BlaBlaCar может ужесточить контроль за своими клиентами
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.