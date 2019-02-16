BlaBlaCar введет в России онлайн-платежи

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Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar планирует внедрить в РФ возможность совершать онлайн-платежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора компании Николя Брюссона.

По его словам, эта мера будет способствовать росту уровню надежности. По платежам можно отследить, каким путем ехал пассажир, с каким водителем и в какое время. Для автомобилистов тоже есть плюсы: пассажиры, заранее оплатившие проезд, будут реже отменять поездки.

Опыт онлайн-платежей уже использован BlaBlaCar во Франции и Испании. В ближайшее время систему запустят в Германии.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным. Когда именно начнет действовать новая система идентификации, в компании пока не уточнили. Предполагается, что ID-check станет дополнительным уровнем безопасности.

Сейчас пользователям достаточно указать при регистрации номер телефона и адрес электронной почты. Безопасность контролируется, главным образом, при помощи системы отзывов и рейтингов на портале. BlaBlaCar также имеет возможность собирать дополнительные данные о клиентах, в частности, их IP-адреса.

О необходимости внести поправки, регулирующие работу BlaBlaCar, ранее говорили в Госдуме. Депутаты обратили внимание на деятельность сервиса при обсуждении законопроекта об агрегаторах такси.

В середине октября BlaBlaCar ввел платную подписку для пользователей. Теперь бесплатный поиск попутчиков действует только на расстояния не более 120 километров. Суточный поиск попутчиков по маршруту, превышающему это расстояние, составит 149 рублей, месячный – 199 рублей.