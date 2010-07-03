BlaBlaCar проверяет информацию о поездке клиента в кабине машиниста

Фото: телеграм-канал Baza

BlaBlaCar проводит проверку информации о пользователе сервиса, который добрался из Санкт-Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В данный момент мы проверяем информацию о том, что пользователь сервиса возил попутчиков в кабине машиниста поезда. Предварительно заблокирован аккаунт, который имел упоминание о такой поездке. Два года назад аналогичная история оказалась фейком", – сообщили агентству.

Ранее стали появляться сообщения об этом инциденте в телеграм-каналах. Говорилось, что мужчина якобы заказал автомобиль в Санкт-Петербурге через BlaBlaCar. Ему предложили приехать на Московский вокзал, там мужчину встретил машинист и предложил доехать до Москвы на поезде. Мужчина согласился и поехал в Москву прямо в кабине машиниста.

РЖД пообещали проверить эту информацию. В пресс-службе компании отметили, что для начала намерены установить, не является ли информация фейком. Специалисты посмотрят записи с камер видеонаблюдения и проанализируют средства фиксации работы локомотивных бригад.

