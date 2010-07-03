Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта предложило разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при соблюдении определенных условий. Водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги только в безналичной форме, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект и поправки к действующим нормам.
От водителя будут нужны права категории B и стаж не менее двух лет. Также он сможет совершать в сутки не более двух поездок, организованных через агрегатор. За один рейс можно будет перевезти не более пяти человек.
По данным газеты, за нарушения указанных норм агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком должны осуществляться через онлайн-сервис. Размер платы определит правительство.
28 июня Минтранс направил соответствующий законопроект членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассматривать проект будут до 25 июля.
В августе 2018 года столичный департамент транспорта предлагал ввести штрафы для водителей карпулинга за оплату услуг наличными. Разработанный в правительстве Москвы законопроект предполагал допускать к карпулингу водителей только с национальным водительским удостоверением, а также без непогашенных или неснятых судимостей. По проекту, все используемые автомобили должны быть зарегистрированы в России и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и GPS.
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