Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

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Министерство транспорта предложило разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при соблюдении определенных условий. Водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги только в безналичной форме, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на законопроект и поправки к действующим нормам.

От водителя будут нужны права категории B и стаж не менее двух лет. Также он сможет совершать в сутки не более двух поездок, организованных через агрегатор. За один рейс можно будет перевезти не более пяти человек.

По данным газеты, за нарушения указанных норм агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком должны осуществляться через онлайн-сервис. Размер платы определит правительство.

28 июня Минтранс направил соответствующий законопроект членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассматривать проект будут до 25 июля.

В августе 2018 года столичный департамент транспорта предлагал ввести штрафы для водителей карпулинга за оплату услуг наличными. Разработанный в правительстве Москвы законопроект предполагал допускать к карпулингу водителей только с национальным водительским удостоверением, а также без непогашенных или неснятых судимостей. По проекту, все используемые автомобили должны быть зарегистрированы в России и оснащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС и GPS.

