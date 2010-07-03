В России могут заблокировать сервис BlaBlaCar

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Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

С такой инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), которое предложило создать соответствующий правовой механизм.

Как пишет газета "Известия", под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов – помимо BlaBlaCar, это "Яндекс.Автобусы", страницы на "Туту.ру", OneTwoTrip и другие.

В письме ООП в Госдуму от 25 июля отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налоги. Кроме того, указывается, что это влияет на безопасность.

Министерство транспорта ранее предложило разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при соблюдении определенных условий.

В частности, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги только в безналичной форме.