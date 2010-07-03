Автоэксперт прокомментировал предложения по регулированию карпулинга

Автоэксперт, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто рассказал Москве 24, зачем могут разрабатывать нововведения по регулированию онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях (карпулинг). Например, водителям хотят запретить делать более двух таких поездок в сутки и получать деньги наличными.
"Проблема в том, что у нас с приходом сервисов по совместным поездкам появилось множество коммерческих фирм, которые начали на этих сайтах публиковать свои объявления. Например, как подвезут кого-нибудь в Смоленск", – рассказывает эксперт.
На самом деле это коммерческие перевозчики, которые таким образом работают на сером рынке. Чтобы их убрать с этого рынка, предлагают такие правила.
Игорь Моржаретто
автоэксперт
Моржаретто напомнил, что в последнее время происходило несколько крупных ДТП, связанных с пассажирским транспортом, где были "большие проблемы с точки зрения безопасности". По мнению эксперта, обосновавшиеся в тени карпулинга фирмы могут также нести серьезную опасность для жизни и здоровья своих клиентов. А появление новых правил будет способствовать "выведению из серой зоны коммерческих перевозчиков, которые работают без лицензии".
Ранее СМИ сообщили, что министерство транспорта предложило разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при соблюдении определенных условий. Водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги только в безналичной форме.
От него будут нужны права категории B и стаж не менее двух лет. Также за один рейс можно будет перевезти не более пяти человек.
За нарушения указанных норм агрегаторам и перевозчикам будет грозить блокировка. Расчеты между попутчиком и некоммерческим перевозчиком должны осуществляться через онлайн-сервис. Размер платы определит правительство.
28 июня Минтранс направил соответствующий законопроект членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в сфере карпулинга. Рассматривать проект будут до 25 июля.
В декабре 2018 года под Серпуховом было обнаружено тело клиентки BlaBlaCar. 23 декабря москвичка Ирина Ахматова поехала на своей машине из Москвы в Тулу. Через сервис поиска попутчиков на юге столицы в ее автомобиль подсел мужчина. После этого машина продолжила движение в сторону Подмосковья.
Было заведено уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре попутчика Ахматовой задержали. Им оказался Виталий Чикирев 1979 года рождения, уже судимый до этого. Он признался в убийстве москвички, а также рассказал о мотивах преступления и пояснил, что спрятал тело в лесополосе под Москвой.
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