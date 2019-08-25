"Динамо" уступило ЦСКА, но выиграло Кубок мэра Москвы по хоккею. Главные итоги

25 августа завершился Кубок мэра Москвы по хоккею. Заключительная встреча турнира – "Динамо" против ЦСКА – закончилась победой армейцев. Однако обладателем кубка стали бело-голубые. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, чем запомнится прошедший кубок.

Шестой титул для "Динамо"

Кубок мэра Москвы для бело-голубых – турнир крайне успешный. С 2008 года, когда впервые состоялся этот предсезонный мини-чемпионат, до сегодняшнего дня "Динамо" выигрывало кубок пять раз – в 2008, 2012, 2014, 2016 и 2018 году. Главным соперником бело-голубых с самого основания турнира был ЦСКА. Армейцы брали Кубок мэра четыре раза – в 2010, 2011, 2013 и 2017 годах. Еще дважды турнир выигрывал "Спартак" – в 2009 и 2015 годах.

Но в этом году "Динамо" еще сильнее оторвалось по количеству титулов от ЦСКА. Все решалось в очной встрече, которая к тому же стала заключительной игрой турнира. Причем победа для самих армейцев не решала почти ничего – им нужно было забросить как минимум семь шайб. Зато решала она для "Динамо" и "Витязя". Если бы ЦСКА обыграл бело-голубых с разницей больше чем в один гол (но не больше семи), обладателем кубка стал бы подольский клуб. В противном случае победителем турнира становилась команда Владимира Крикунова. В итоге "Динамо" потерпело поражение со счетом 1:2, но при этом стало шестикратным обладателем Кубка мэра Москвы.

Сенсация от "Витязя"

Главным сюрпризом прошедшего турнира стал "Витязь". Подопечные Михаила Кравца, который возглавил подольскую команду в мае этого года, проиграли первую встречу против "Динамо" со счетом 1:4. Но затем "Витязь" неожиданно разгромил ЦСКА. Действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата КХЛ пропустил в свои ворота пять безответных шайб. В заключительной встрече против "Спартака" "Витязь" также одержал победу – 2:1.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Получится ли у подмосковной команды показать такую же хорошую игру в чемпионате – увидим уже 2 сентября, когда "Витязь" в Челябинске сыграет с "Трактором". Пока что выводы о перспективах подольчан делать рано. Все-таки успехи в предсезонном турнире и успехи в сезоне КХЛ – это небо и земля. Но будем надеяться, что у "Витязя" не только получится добраться до плей-офф, но и пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина.

Провал "Спартака" и ЦСКА

Если "Витязь" стал самым светлым пятном Кубка мэра, то самым темным пятном оказался "Спартак". Команда Олега Знарка проиграла все три матча турнира, причем с общим счетом 4:11. Ближе всего к победе красно-белые были в финальной игре против "Витязя", но отлично отстоял вратарь подмосковного клуба Александр Самонов. Первые же две игры "Спартак" сыграл совсем неважно – 2:5 от ЦСКА и 1:4 от "Динамо". Как и "Витязь", команда Знарка ставит главной своей задачей на сезон выход в плей-офф. Но пока что игра "Спартака" не внушает особой надежды на это. Как сказал сам Знарок после игры с "Динамо": "Тренируемся в одном русле – играем в другом". Главное, чтобы к старту регулярного чемпионата оба русла красно-белых сошлись в одной точке.

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Что касается ЦСКА, то откровенным провалом выступление армейцев на Кубке мэра назвать нельзя. Красно-синие уверенно обыграли "Спартак" и добыли волевую победу над "Динамо". Но 0:5 от "Витязя" нивелировали все это и лишили ЦСКА пусть и не такого значительного, но все же титула. И это при том, что армейцы приехали на турнир почти что в полном составе и с боевым настроем. Возможно, последнего все-таки не хватило для успеха. Но вряд ли это помешает команде Игоря Никитина хорошо выступить в чемпионате КХЛ и плей-офф. Сам наставник армейцев считает, что разгромное поражение от "Витязя" пойдет только на пользу.