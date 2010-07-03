ЦСКА обыграл "Динамо" в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

Фото: vk.com/dynamo_ru

ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 над "Динамо" в заключительном матче Кубка мэра Москвы по хоккею.

Счет открыл нападающий "Динамо" Иван Игумнов на 24-й минуте матча.

Через три минуты защитник ЦСКА Артем Чмыхов сравнял счет.

На 45-й минуте нападающий ЦСКА Иржи Секач вывел команду вперед и установил окончательный счет 2:1.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит с 22 по 25 августа. Место проведения матчей – дворец спорта "Мегаспорт".

Турнир проводится в 12-й раз. По традиции, он предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

