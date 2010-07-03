В ЦИК рассказали о состоянии Памфиловой после нападения

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В пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову, сообщает Агентство "Москва".

"От ее имени сообщаем, что в доме ограбление не совершено, ничего не украдено. Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в Международной конференции", – сообщили в ЦИК.

Сама Памфилова комментировать случившееся не стала. "Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это", – сказала она журналистам.

Отмечается, что в связи с происшествием отменен пресс-подход Памфиловой, запланированный на 6 сентября.

По данным "Интерфакс", глава Центральной избирательной комиссии не принадлежит к охраняемым государственными органами лицам. Охраняется лишь само здание ЦИК. Для руководителя комиссии и ее членов государственная охрана не предусмотрена.

В ночь на 6 сентября около 01:30 в полицию сообщили о нападении на хозяйку одного из домов в подмосковной Истре. Правоохранители установили, что потерпевшей является Элла Памфилова. Как выяснили в полиции, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Разыскиваются лица, причастные к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России. По информации источника в полиции, основной версией нападения является ограбление.