Памфилова призвала регионы создать доброжелательную обстановку в Единый день голосования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова призвала регионы создать доброжелательную обстановку на избирательных участках в Единый день голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Очень важно, дорогие мои коллеги в регионах, постараться создать самую доброжелательную обстановку в день выборов на избирательном участке. Найти возможность эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками избирательного процесса, понимая, что мы все делаем общее дело: члены комиссии, наблюдатели, представители СМИ, представители правоохранительных органов", – сказала Памфилова.

Она добавила, что в первую очередь должно быть налажено взаимодействие, которое позволило бы "максимально точно провести голосование и обеспечить конституционные права избирателей".

Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

