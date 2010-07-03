Накануне выборов совершено нападение на Памфилову

Фото: пресс-центр ЦИК России

Разбойное нападение совершено на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, сообщает пресс-служба МВД России.

В ночь на 6 сентября около 01:30 в полицию сообщили о нападении на хозяйку одного из домов в подмосковной Истре. Правоохранители установили, что потерпевшей является Элла Памфилова. Как выяснили в полиции, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил хозяйку дома электрошокером, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Разыскиваются лица, причастные к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России.

По информации источника в полиции, основной версией нападения является ограбление.

В ЦИК сообщили, что подвергшаяся нападению Памфилова здорова. Сейчас она принимает участие в международной конференции в Москве.

"Элла Александровна пока не готова давать комментарии, от ее имени сообщаем: в доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия: оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях и в сегодняшней конференции", – передает РИА Новости слова представителя ЦИК.

Собеседник агентства также отметил, что в связи с произошедшим отменяется пресс-подход, запланированный на сегодня.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

