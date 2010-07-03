Москва готова к проведению выборов в городской парламент – Собянин

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва готова к проведению выборов депутатов столичного парламента, сообщил Сергей Собянин в ходе международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".

"Сегодня электронное голосование полностью готово для выборов в Мосгордуму. Должен сказать, что помимо электронного голосования в Москве давно уже существует стандарт голосования, который также включает систему тотального видеонаблюдения всех участков", – сказал мэр.

Он напомнил, что все помещения для голосования и подсчета голосов оборудуют системой видеонаблюдения.

"На выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков – около двух тысяч – оборудованы КОИБами. Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии, причем Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам. Москва готова к проведению выборов в городской парламент", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

