Москва готова к проведению выборов в городской парламент – Собянин

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Москва готова к проведению выборов депутатов столичного парламента, сообщил Сергей Собянин в ходе международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
"Сегодня электронное голосование полностью готово для выборов в Мосгордуму. Должен сказать, что помимо электронного голосования в Москве давно уже существует стандарт голосования, который также включает систему тотального видеонаблюдения всех участков", – сказал мэр.
Он напомнил, что все помещения для голосования и подсчета голосов оборудуют системой видеонаблюдения.
"На выборах в Мосгордуму более половины всех избирательных участков – около двух тысяч – оборудованы КОИБами. Общественная палата Москвы создала Общественный штаб наблюдения за выборами и назначила наблюдателей в избирательные комиссии, причем Общественная палата имеет возможность видеонаблюдения и оперативного реагирования по всем избирательным участкам. Москва готова к проведению выборов в городской парламент", – цитирует Собянина Агентство "Москва".
Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.
На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.
Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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