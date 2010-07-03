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07:17

Переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в столице

общество погода

07:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 6 сентября, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и до 24 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена малоградиентным барическим полем. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, воздух в городе прогреется до плюс 22–24, по области – до плюс 24 градусов.

Ветер подует южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в День города – горожан ожидают сухие и теплые выходные. В субботу ожидается плюс 21–23, в воскресенье потеплеет до 25 градусов.

До этого метеорологи рассказали, что на следующей неделе в столицу может вернуться июльское тепло. 9 сентября ожидается до плюс 26 градусов.

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общество погода

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