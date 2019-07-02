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02 июля 2019, 12:15

Общество

Крыса забралась на дерево и смотрела в окна многоэтажки в Одинцове

Крыса забралась на дерево и смотрела в окна многоэтажки в Одинцове

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Женщина из Одинцова выложила в Сеть видео, как забравшаяся на дерево крыса сидит на ветке и заглядывает в кухонное окно квартиры. Местная жительница пыталась спугнуть животное стуком по стеклу, но крыса не испугалась.

Одни пользователи шутят, что "белки уже не те", а другие затеяли спор с представителем городского управления ЖКХ об эффективности мер по борьбе с грызунами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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