Крыса забралась на дерево и смотрела в окна многоэтажки в Одинцове

Женщина из Одинцова выложила в Сеть видео, как забравшаяся на дерево крыса сидит на ветке и заглядывает в кухонное окно квартиры. Местная жительница пыталась спугнуть животное стуком по стеклу, но крыса не испугалась.

Одни пользователи шутят, что "белки уже не те", а другие затеяли спор с представителем городского управления ЖКХ об эффективности мер по борьбе с грызунами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.