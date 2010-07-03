В Мосгордуме отреагировали на историю с заточением кошек в столичной квартире

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В Мосгордуме помогут разобраться в ситуации с заточением десятков кошек в квартире на Дмитровском шоссе. Об этом заявила председатель комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова.

"Это чрезвычайное происшествие. Мы готовы подключиться к выяснению обстоятельств, направить обращения в соответствующие органы", – цитирует Зотову Агентство "Москва". "Животных надо спасать", – добавила она.

По словам депутата Мосгорудмы, сначала необходимо уточнить, откуда в соцсетях узнали об инциденте. Если животные действительно нуждаются в помощи, Зотова намерена попросить полицию, Роспотребнадзор и столичный Комитет ветеринарии провести проверку.

Накануне стало известно, что в квартире на Дмитровском шоссе обнаружили почти 70 истощенных кошек. Хозяйка квартиры брала животных на передержку, но в итоге устроила им настоящую тюрьму. По словам зоозащитников, у животных не было еды и воды. Волонтеры обнаружили бухгалтерию женщины. Среди документов – десятки кредитных договоров. На корм она закладывала всего по две тысячи рублей. В соцсетях пишут, что женщина "складировала" кошек и в других квартирах.



Десятки истощенных кошек обнаружили в квартире на Дмитровском шоссе

В конце мая кабмин поддержал законопроект о блокировке живодерского контента. Согласно документу, можно будет до решения суда блокировать контент, содержащий сцены жестокого обращения с животными.