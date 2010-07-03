Москвич после несостоявшегося свидания отправил девушке фото убитой кошки

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве кошки. Мужчина совершил преступление из-за несостоявшегося свидания.

Заявление об убийстве животного поступило в отдел полиции Ломоносовского района. "Жительница столицы рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной. В назначенный для свидания день она не смогла встретиться с новым знакомым, и тот пригрозил ей убийством своей кошки", – пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

Девушка действительно получила снимок с погибшим животным.

Злоумышленником оказался 35-летний москвич. Он признался, что из-за обиды на девушку он выбросил свою кошку с восьмого этажа. Мужчине предъявили обвинения по статье УК 245 ("Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц"). Его отпустили домой под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.