Убивший из-за кошки сожительницу мужчина приговорен к 7 годам тюрьмы

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Суд приговорил к семи годам тюрьмы жителя Калужской области, убившего сожительницу в ходе спора о кормлении кошки, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Установлено, что в ноябре 2018 года мужчина получил пособие по безработице и вместе с сожительницей организовал застолье с алкоголем. Из-за возникшей ссоры по поводу кормления кошки мужчина избил женщину.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась спустя непродолжительное время.

Мужчина признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".