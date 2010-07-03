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11:04

Истощенных кошек обнаружили в квартире на Дмитровском шоссе

происшествия животные

11:04

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Кошкина тюрьма на Дмитровском шоссе

Несколько десятков истощенных кошек обнаружили зоозащитники в квартире на Дмитровском шоссе. Их собрала женщина, которая брала животных на передержку, а в итоге устроила настоящую тюрьму.

Волонтеры насчитали почти 70 кошек в квартире. "Ни лотка, ни еды – ничего. У кого стоят мисочки, все были пустые, там не было даже воды", – рассказывают зоозащитники.

Хозяйка квартиры Светлана утверждает, что ее не было дома два дня. "Я позавчера в 1:45 ушла, все были живы и все поели, корм был оставлен! И я не ожидала! И вот именно сегодня котята сдохли! Неожиданно просто", – утверждает женщина.

Светлана всех котов брала на передержку, уверяют зоозащитники. За многих она получала деньги. В квартиру никого не пускала, адреса скрывала, переезжала из одной квартиры в другую.

"Такое ощущение, что кошек набирали и складировали. Тут у человека или с головой не все в порядке, или целенаправленное зарабатывание денег", – комментирует ветеринарный врач Ирина Селиванова.

Владельцев съемных квартир о кошачьей ораве никто не предупреждал. А соседи якобы ничего не замечали. Волонтеры много раз обращались в полицию. Светлану вызывали в участок, а потом отпускали. Животных она отдавать не хотела, поэтому зоозащитники решили забрать их сами.

Волонтеры обнаружили бухгалтерию женщины. Среди документов – десятки кредитных договоров. На корм она закладывала по две тысячи рублей. В списке необходимого оказался парфюм за 5 тысяч рублей.

Больных котов временно отправили в ветеринарную клинику. Некоторых кошек на пару дней смогли приютить у себя волонтеры.

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происшествия животные

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